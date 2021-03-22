18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:53

Песков допустил отставку обвиненного во взятках пензенского губернатора

фото ЗакС политика Песков допустил отставку обвиненного во взятках пензенского губернатора

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ход резонансного дела о коррупции, по которому проходит задержанный в конце прошлой недели губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"До сих пор он трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По словам Пескова, его начальник, Владимир Путин, следит за основными событиями вокруг регионального руководителя.

"Что касается сути предъявленных обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов", - добавил он.

Напомним, в квартире Белозерцева силовики во время обыска нашли полмиллиарда рублей наличными. По версии следствия, находясь в должности, фигурант дела получал дорогостоящие подарки и просто крупные суммы денег от местных бизнесменов. Сегодня, 22 марта, ему предъявили обвинение. Прокуратура добивается помещения чиновника под стражу.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:59 МВД не может установить личность силовика "Коли", пнувшего Маргариту Юдину на акции 23 января

12:53 Песков допустил отставку обвиненного во взятках пензенского губернатора

12:33 Авария оставила жителей трёх улиц в Невском районе без тепла

12:24 Розенбаума избрали главой Общественного совета при петербургском УФСИН

12:08 Муниципал: Руководство МО "Юнтолово" привлекли к ответственности за бюджетные нарушения

11:59 К лету в России может подскочить цена на одежду, обувь и аксессуары

11:49 Пригожин пожаловался в СК из-за объявления его ФБР в розыск

11:38 Адвокат: Арестованного родственника Резника склоняют к показаниям на депутата

11:31 Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС: Нам абсолютно не нужен "Спутник V"

11:20 Коронавирус выявили еще у 9284 россиян, из них 865 - петербуржцы

10:55 Глава СКР: Необходимо найти и осудить всех нацистских преступников

10:25 Координатор курганского штаба Навального вышел из спецприёмника после 60 суток ареста

9:46 Дети, играясь, снова затушили Вечный огонь в Красном селе

9:20 У губернатора Пензенской области при обыске нашли полмиллиарда рублей наличными

21 марта, 19:52 Муниципал: Форум "Муниципальная Россия": Не в оффлайне, так в онлайне

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru