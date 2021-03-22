Песков допустил отставку обвиненного во взятках пензенского губернатора

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ход резонансного дела о коррупции, по которому проходит задержанный в конце прошлой недели губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"До сих пор он трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По словам Пескова, его начальник, Владимир Путин, следит за основными событиями вокруг регионального руководителя.

"Что касается сути предъявленных обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов", - добавил он.

Напомним, в квартире Белозерцева силовики во время обыска нашли полмиллиарда рублей наличными. По версии следствия, находясь в должности, фигурант дела получал дорогостоящие подарки и просто крупные суммы денег от местных бизнесменов. Сегодня, 22 марта, ему предъявили обвинение. Прокуратура добивается помещения чиновника под стражу.