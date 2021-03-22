МВД не может установить личность силовика "Коли", пнувшего Маргариту Юдину на акции 23 января

На протяжении последних двух месяцев МВД не может установить личность силовика, пнувшего в ходе акции 23 января жительницу Луги Маргариту Юдину в живот: при этом на следующий день к ней в больничную палату пришёл некий сотрудник ведомства и извинился за свои действия.

"Команда 29", юридически сопровождающая Юдину, получила очередной ответ от МВД, который сводится к следующему: "силовик не найден, действия его незаконными пока не признаны". Соответствующий запрос был подан 21 февраля.

"Как мы помним, в больницу к Маргарите уже приходил некий "Коля", который извинился перед ней. В связи с тем, что МВД уже второй месяц не может установить его личность, у меня сразу возникает два предположения: либо тот "Коля" никакого отношения к произошедшему не имеет, либо ведомство просто имитирует бурную деятельность", - отозвалась о ситуации адвокат "Команды 29" Валерия Ветошкина.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, её госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

Несмотря на видео с извинениями силовика, женщина была намерена привлечь его к ответственности: адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела. Подавали подобные заявления и другие деятели. К примеру, правозащитник Динар Идрисов в итоге получил ответ от УСБ ГУ МВД по Петербургу, которое не увидело повода возбуждать дело в отношении полицейского. При этом Роспотребнадзор нашел нарушения в визите полиции к Юдиной в больницу.