Петербург вновь убирают от снега более тысячи дворников

Прошедшая неделя принесла в Петербург в общей сложности более 12 см снежного покрова, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. По среднестатистическим подсчетам, за одни сутки в течение прошлой недели зимней уборкой улиц занимались примерно 780 машин, а уборкой зеленых зон - 75 машин. Больше всего усилий для этого потребовалось накануне, 21 марта, когда к работе привлекли более тысячи единиц техники.

Минувшей ночью город очищали от осадков 292 специалиста ручного труда и 911 машин. Сегодня, 22 марта, на улицах трудятся 1165 дворников и используется 894 машины.

С начала холодов в этом сезоне специалисты насчитали 183 см выпавшего снега. Специализированные пункты "Водоканала" приняли и утилизировали за это время около 1,4 млн кубометров снежной массы.