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14:26

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор фигурантам дела "Сети"* Филинкову и Бояршинову

фото ЗакС политика Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор фигурантам дела "Сети"* Филинкову и Бояршинову

Апелляционный военный суд во Власихе зарегистрировал жалобу на приговор петербургским фигурантам дела "Сети"* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, признанным виновными в участии в запрещённой террористической организации, следует из картотеки судебной инстанции.

Указывается, что дело поступило в суд 19 марта. Дата рассмотрения жалобы пока не установлена.

Дата начала рассмотрения пока не назначена.

Бояршинова, напомним, приговорен к 5,5 годам колонии, Филинкова – к 7 годам. Их обвинили в участии в законспирированной организации анархистов "Сеть", которая якобы готовила вооруженные нападения на отделения полиции и органы власти. Филинков на стадии досудебного расследования и по ходу рассмотрения дела по существу заявлял о том, что был вынужден дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.  

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России.

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