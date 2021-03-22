Смольный: Средняя номинальная зарплата петербуржцев в 2020 году выросла до 68,4 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная зарплата жителя Петербурга в 2020 году составила 68,4 тысяч рублей, сообщил 22 марта на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

Он отметил, что в общем по стране этот показатель составил 51,1 тысячу рублей.

Согласно отчету чиновника, в 2020 году заработная плата петербуржцев выросла на 3,7%. В 2019 году средняя номинальная зарплата в регионе составляла 63,2 тысячи рублей.

Также Москаленко рассказал, что на конец декабря 2020 года в Петербурге было зафиксировано 98 тысяч безработных. Он отметил, что количество нетрудоустроенных горожан значительно выросло в первую волну коронавируса, однако к III кварталу года ситуация стабилизировалась.