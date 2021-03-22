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14:44

Вишневский ждет от полиции объяснений по поводу задержаний подростков в "Этажах"

фото ЗакС политика Вишневский ждет от полиции объяснений по поводу задержаний подростков в "Этажах"

Массовые задержания несовершеннолетних на территории лофт-проекта "Этажи", имевшие место накануне в связи с якобы пропагандой ими ЛГБТ-отношений, возмутили петербургского депутата Бориса Вишневского и сподвигли его на написание запроса в УМВД по Центральному району. Больше всего его тревожит информация о том, что в 76 отдел полиции могли не пускать родителей и адвокатов, о чем рассказали сами родственники.

"На мой взгляд, полиция не должна действовать подобным образом, а тем более - на основании доноса администрации "Этажей"", - говорится в письме политика.

Вишневский также обращает внимание на то, что более десяти задержанных объединял интерес к аниме и что их встреча не имела отношения к пропаганде однополой любви. Он просит объяснить ему, на каком законном основании понадобилось задерживать подростков от 12 до 18 лет и тем более не пускать к детям их представителей.

Ранее родители задержанных рассказали, что на территории "Этажей" тинейджеров кто-то попросил сфотографироваться с радужным флагом, что, по всей видимости, и спровоцировало вызов силовиков.


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