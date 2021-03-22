Беглов наградил глав нескольких органов городской власти

В день заседания петербургского правительства 22 марта губернатор Александр Беглов рассказал о награждении руководителей некоторых ведомств. Четверо чиновников получили знаки отличия и награды по случаю юбилеев, которые они отмечают в 2021 году.

Так, глава комитета по делам Арктики Герман Широков удостоился к своему 55-летию почетной грамоты губернатора. Она же досталась к 45-летию главе комитета территориального развития Андрею Чапурову. В свою очередь, эту же грамоту вручили главе ГАТИ Максиму Васильеву в связи с полувековым юбилеем. И, наконец, глава Фрунзенского района Константин Серов стал обладателем знака отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Ему в этом году исполнилось 55 лет.

Отдельного внимания удостоился лидер регионального отделения ОНФ Андрей Рябоконь: помимо благодарности от Беглова он получил благодарственное письмо от президента за свое участие в мероприятих к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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