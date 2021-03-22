Дмитриева предложила увековечить память погибших от COVID соцработников

Лидер фракции Партии Роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева на заседании городского правительства 22 марта озвучила предложение увековечить память социальных работников, которые погибли от коронавируса.

- Среди даже руководителей социальных служб районов города, которые все это время вели приемы и выполняли свой долг, есть потери, - отметила депутат.

Кроме того, Дмитриева заявила, что соцработники сами нуждаются в больших мерах социальной защиты.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков с необходимостью увековечивания согласился. Он сообщил, что подобные идеи звучали уже неоднократно и пообещал сформировать предложения от комитета.

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