Под санкции ЕС попали два чеченских силовика

Евросоюз утвердил санкции против двух чеченских силовиков, которые, по мнению европейских чиновников, имеют отношение к преследованию представителей ЛГБТ-сообщества. Речь идет о бывшем главе полиции города Аргун Аюбе Катаеве и командире отряда СОБР "Терек" Абузайде Висмурадове, чьи имена появились 22 марта в официальном журнале ЕС. Висмурадов также является вице-премьером правительства республики. Среди прочего, их обвиняют во внесудебных расправах над людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, начавшихся в 2017 году. Санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов на их территории.

Отметим, что на минувшей неделе произошел публичный скандал, вызванный публикацией в "Новой газете" о внесудебных казнях на территории Чечни. Официальные представители республики болезненно отреагировали на материал, призвав Кремль приостановить деятельность издания. В ответ президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять, что подобные требования и претензии - предмет для рассмотрения в суде.