"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора в партии

Региональное отделение "Единой России" решило приостановить на время уголовного разбирательства членство в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании, в соответствии с партийным уставом, принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", - следует из сообщения отделения ЕР по региону.

Ранее сегодня Белозерцеву и другим фигурантам дела предъявили обвинение в коррупции. Управленца арестовали до 20 мая.

По версии СК, за помощь компании "Фармация" председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель вручил Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V 250d. Кроме того, Шпигель совместно с главой "Фармации" Антоном Колосковым передали губернатору 20 млн рублей, а в сентябре 2020 года Шпигель по случаю своего переизбрания председателем ГК решил купить для Белозерцева элитные наручные часы Breguet за 5,7 млн рублей.