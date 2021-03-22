Военком Петербурга посетовал, что молодежь не шла на призывные пункты под предлогом самоизоляции

В ходе военных призывов 2020 года до конца не был решен вопрос розыска уклоняющихся призывников, заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский на заседании городского правительства 22 марта.

- Под предлогом самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые призывники отказывались прибывать на призывные пункты, что создавало угрозу невыполнения установленной нормы призыва, - заявил Качковский.

По его словам, явка более 5 тысяч призывников была обеспечена после розыскных мероприятий. Из них 1,3 тысяч человек помогли привести сотрудники полиции.

В ходе весеннего призыва 2021 года военком надеется забрать в армию 3 тысячи петербуржцев, в том числе не менее 500 человек с высшим образованием.