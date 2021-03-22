"Нецелесообразно": Беглов отказался устанавливать допвыплаты учителям за работу в период пандемии

Депутат Заксобрания Петербурга от фракции Партия Роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко получили ответ от городского главы Александра Беглова на свой запрос о возможности предоставления дополнительных выплат учителям за работу в период пандемии COVID-19.

Губернатор сообщил, что подобная мера не представляется возможной, поскольку создаст дополнительную нагрузку на бюджет.

"Установление единовременной выплаты педагогическим работникам приведёт к значительной дополнительной нагрузке на бюджет Петербурга, что представляется нецелесообразным в условиях экономической нестабильности и ограниченных финансовых возможностях бюджета", - отчитался градоначальник.

Беглов напомнил также, что с начала пандемии учителя стабильно получали зарплату и, к тому же, имеют рабочие льготы и трудовые надбавки. Плюс ко всему, добавил он, "установление единовременной выплаты только педагогическим работникам может создать неравные условия по отношению к другим работникам государственных образовательных учреждений".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.