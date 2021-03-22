В комздраве не увидели влияния пандемии COVID-19 на ситуацию с туберкулузом

Между пандемией коронавируса и числом больных туберкулезом в Петербурге к сегодняшнему дню не имеется вызывающей тревогу корреляции: как рассказал главный внештатный специалист фтизиатр комитета по здравоохранению Александр Пантелеев, последних не стало ни больше, ни меньше. Взаимосвязь двух болезней он и его коллеги отслеживали около года, поскольку первоначально допускали иное развитие ситуации.

"Весной прошлого года, когда мы впервые столкнулись с ситуацией новой коронавирусной инфекции, было опасение, <...> что, возможно, потенциально у нас увеличится количество больных туберкулезом, особенно среди перенесших ковид", - цитирует его ТАСС.

При этом в 2020 году снизился объем флюорографических исследований (с 65% до 50%). Пантелеев связывает это явление с возросшим числом КТ-исследований.

В свою очередь, замначальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Крицкая утверждает, что положение дел с заболеваемостью туберкулезом в ее ведомстве оценивается как благополучное. Примечательно, что из туберкулезных больных, которых за 2020 год зарегистрировали примерно 1,2 тысяч, только 128 официально перенесли также и коронавирус.