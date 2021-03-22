Ростовский учитель, уволенный за участие в протестах в поддержку Навального, собрался в Госдуму

Лишившийся должности из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального учитель из Ростова-на-Дону Александр Рябчук собирается принять участие в осенних выборах в Госдуму, о чём сообщил у себя в Instagram.

"Нужно лишить текущую власть монополии, с трибуны Госдумы говорить правду и не принимать антинародных законов. Именно для этого я принял решение баллотироваться в Государственную думу по 150 одномандатному округу", - уведомил Рябчук.

Мужчина также заявил, что начинает набирать команду - наблюдателей на выборах, агитаторов, специалистов СММ, фотографов, юристов, дизайнеров и веб-разработчиков.

В 2020 году Рябчук стал победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020".

После того, как в школе, где он преподавал, узнали о его протестной активности, в учебное заведение позвонили "влиятельные люди", после чего директор сообщила Рябчуку, что он сможет продолжить работу только "при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения".

После к домой к Рябчуку пришли с обыском, затем его отправили под 5-суточный административный арест.