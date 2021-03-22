Администрация книжной выставки Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш

На московской книжной ярмарке Non/fiction отказались проводить запланированную ранее презентацию художественной книги Киры Ярмыш, работающей пресс-секретарем политика Алексея Навального, о чем сообщила руководитель издательства Corpus Варвара Горностаева в своем Facebook.

"Аргумент вечный: мы должны сохранить ярмарку любой ценой, а выступление на ней оппозиционеров, да еще пресс-секретаря Алексея Навального, ставит существование ярмарки, важной культурной институции, под угрозу. Я же убеждена, что подобные компромиссы, то есть, называя вещи своими именами – цензура, и есть главная опасность для любой культурной институции", - гласит текст ее поста.

Информацию об отмене презентации "Открытым медиа" подтвердил представитель выставки Виталий Когтев. Причину такого решения он не уточнил.

Книга "Невероятные происшествия в камере № 3", вышедшая в издательстве Corpus, посвящена пребыванию в женском спецприемнике и основана на личном опыте Ярмыш, которая в настоящее время находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу".