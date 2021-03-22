"Космо-зэки путешествуют с планеты на планету": Навальный рассказал о распорядке дня в колонии

Отбывающий срок в покровской исправительной колонии №2 оппозиционер Алексей Навальный прислал очередную весточку из учреждения, на сей раз поведав о распорядках дня, особо отметив несколько "полюбившихся" ему моментов. Размышления политика опубликованы в его Instagram.

Оба события, которые решил в письме "подсветить" Навальный, происходят утром.

"В 6:00 нас поднимают, в 6:10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: "Славься, Отечество наше свободное". Просто восторг", - делится Навальный.

Другой момент, на который обращает внимание Навальный, случается немногим позже первого. Происходящее напоминает ему российскую версию "Звёздных войн" Джорджа Лукаса, в связи с чем он позволяет себе пофантазировать на эту тему. В реальности это выглядит довольно тривиально: на зарядке арестантов заставляют маршировать на месте.

"В этот момент [марша] я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке "Звездных войн", где вместо имперских штурмовиков - зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок - железные ломы. Отстаивая интересы Императора, космо-зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников. Но где бы они ни были, ровно в 6:05 они слушают гимн, в 6:10 делают зарядку, а в 6:30 раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разливают по металлическим кружкам сладкий чай. Да пребудет с вами сила", - закончил Навальный.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Ему предстоит провести в ИК-2 Покрова два с половиной года.

Долгое время местонахождение политика после суда было неизвестным, и лишь 15 марта в его Instagram появилось сообщение, что он прибыл в покровскую колонию: свой нынешний "чертог" он тогда охарактеризовал как "дружелюбный концлагерь".