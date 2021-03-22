Беглов рассказал об организации оздоровительного отдыха на школьных каникулах

Губернатор Александр Беглов рассказал о восприятии чиновниками наступивших весенних и предстоящих летних школьных каникул и подготовке города к ним. По его словам, ученики заслужили полноценный отдых, которого многие из-за пандемии были долгое время лишены. Наконец-то, подчеркнул чиновник, ситуация стала позволять принимать все больше популярных мер в этом направлении: коэффициент распространения COVID-19 упал ниже единицы.

"В связи с этим мы вместе с Роспотребнадзором оперативно приняли решение открыть лагеря детского отдыха, и школьники из семей, имеющих льготы, поехали туда бесплатно. В связи со скоростью принятия этого решения у родителей возникли определенные неудобства, но все успели оформить документы, и дети поехали отдыхать, причем дети работающих петербуржцев - с 60-процентной компенсацией из бюджета", - произнес он в эфире авторской программы на "Радио России - Петербург".

По его поручению уже сейчас подчиненные начали готовиться к летней оздоровительной кампании. Смены будут рассчитаны на 14 дней.

"Это очень важно, учебный год из-за пандемии получился очень непростым, ребятам надо будет набраться сил. Учиться в Петербурге сегодня непросто: наши школы работают напряженно, дают хорошие знания", - считает губернатор.

Беглов также рассказал, что сегодня, 22 марта, привился вторым компонентом отечественной вакцины от коронавируса.

"Чувствую себя так же хорошо, как и после первой инъекции", - отметил чиновник.

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