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18:59

Глава штаба Навального в Петербурге намерена выдвинуться в ЗакС по округу Макарова

фото ЗакС политика Глава штаба Навального в Петербурге намерена выдвинуться в ЗакС по округу Макарова

Координатор петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова заявила, что планирует идти на выборы в городской парламент от территории спикера ЗакСа, главного единоросса города Вячеслава Макарова. Одномандатный избирательный округ № 3 включает в себя весь Петроградский район, муниципалитет "Ланское" (ранее - "Черная речка") и часть МО "Озеро Долгое"

"Именно отсюда мы начнем освобождать город от него лично и от мафии "Единой России". Давайте объединимся, чтобы дать бой этим оторванным от реальности единороссам", - сказала Фатьянова в видеоролике, опубликованном в ее Telegram-канале в понедельник, 22 марта.

Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что жила на территории третьего избирательного округа порядка 5,5 лет и знает проблемы этой территории. Она считает себя узнаваемым политиком благодаря активности в штабе. По мнению потенциальной кандидатки, у избирателей Петроградского района накопилась большая усталость от Макарова и это может сыграть ей на руку. 

- Все время до выдвижения и в процессе самой кампании мы будем работать именно на то, чтобы люди знали, что моя кандидатура — единственная альтернатива единороссу в бюллетене. Уверена, это получится сделать. Ситуация в округе грустная сейчас, здесь выжженное поле, как раз благодаря Макарову. Про него говорят из каждого утюга, и там никто не имеет высокой узнаваемости, кроме него самого, - заявила Фатьянова.

"Навальнистка" рассказала, что ведет переговоры о своем выдвижении с политическими партиями. Она допускает, что придется идти на выборы самовыдвиженкой и говорит, что готова собрать необходимые 4,5 тысячи подписей жителей.


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