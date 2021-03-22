"Социальное самочувствие зависит в полной мере от вас": Макаров поздравил сотрудников ЖКХ

В ходе праздничного концерта в стенах БКЗ "Октябрьский", прошедшего по случаю Дня работника ЖКХ, спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров со сцены обратился к героям праздника с поздравлениями и словами благодарности. Он отметил колоссальную психологическую и физическую нагрузку, которую ежедневно испытывают специалисты в этой сфере, и серьезное влияние на горожан результатов их труда.

"От вашей ежедневной работы сегодня напрямую зависит то, каким красивым и уютным будет наш город, в каких условиях будут жить петербуржцы, и какое впечатление Северная столица произведет на наших гостей из-за рубежа. Пульс города, его настроение и социальное самочувствие зависят в полной мере от вас", - цитирует единоросса пресс-служба ЗакСа.

По мнению Макарова, петербургские коммунальщики регулярно демонстрируют внимательное отношение к делу и высокую квалификацию. Признанные лучшими в своем деле профессионалы получили из рук депутата почетные грамоты.

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