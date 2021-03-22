Действие фиксированных цен на сахар могут продлить на два месяца

Руководство кабинета министров поручило профильным ведомствам (ФАС, Минпромторг, Минсельхоз) в кратчайшие сроки возобновить переговоры с представителями бизнеса относительно замороженных цен на сахар и подсолнечное масло с тем, чтобы продлить их действие. Как сообщает пресс-служба правительства, предполагается продлить срок действия существующих цен на сахар (46 рублей в розницу и 36 рублей оптом) на два месяца, а на масло (110 и 95 рублей соответственно) - до октября.

Государство при этом готово дополнительно простимулировать производителей - для облегчения предстоящих консультаций чиновников с ними.

"В целях поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла", - говорится в сообщении.

В свою очередь, производители сахара при условии реализации товара только в розницу по нынешней цене смогут получить субсидию в размере 3 млрд рублей. До 25 марта профильные министерства должны будут представить график поставок сахара в торговые сети с расчетом на ближайшие полгода.

Напомним, что цены на два товара из базовой потребительской корзины заморозили во второй половине декабря после резкой критики подорожания продуктов со стороны президента Владимира Путина.