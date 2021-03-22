18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

22 марта, 23:16

В Петербурге планируют установить памятник всем жертвам пандемии

фото ЗакС политика В Петербурге планируют установить памятник всем жертвам пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал предложение общественности об увековечивании памяти всех жертв эпидемии, сообщили в Смольном.

Эту инициативу главе города озвучили члены межведомственной рабочей группы при петербургском координационном совете по противодействию распространению коронавируса. Под письмом на имя губернатора подписались генеральный директор ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Евгений Шляхто, ректоры медицинских вузов, руководители ведущих стационаров, медицинских, научных и культурных организаций.

Они заявили, что будет справедливым вспомнить всех, кто самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции – учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий.

Беглов инициативу поддержал. Он поручил председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос со всеми ответственными комитетами и организациями.

Отметим, ранее на заседании городского правительства депутат ЗакСа Оксана Дмитриева предложила увековечить память социальных работников, погибших от COVID-19. 

Напомним, 4 марта в Петербурге, на набережной реки Карповки, открыли памятник "Печальный ангел" в честь всех умерших медицинских работников, помогавших пациентам с коронавирусом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

22 марта, 16:59 В комздраве не увидели влияния пандемии COVID-19 на ситуацию с туберкулузом

22 марта, 16:59 "Нецелесообразно": Беглов отказался устанавливать допвыплаты учителям за работу в период пандемии

22 марта, 15:58 Путин собрался вакцинироваться от коронавируса 23 марта

22 марта, 11:31 Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС: Нам абсолютно не нужен "Спутник V"

22 марта, 11:20 Коронавирус выявили еще у 9284 россиян, из них 865 – петербуржцы

20 марта, 16:17 Комздрав: В Петербурге свободна почти треть коек для пациентов с COVID-19

20 марта, 15:29 Кабмин утвердил порядок приезда иностранных студентов в Россию

20 марта, 12:54 В Смольном заявили о высокой вероятности третьей волны коронавируса в Петербурге

20 марта, 11:20 В России выявили 9,6 новых случаев COVID-19, в Петербурге – 899

19 марта, 14:20 В Петербург привезли новую партию "Спутника V"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22 марта, 23:16 В Петербурге планируют установить памятник всем жертвам пандемии

22 марта, 20:59 Шлосберг: Где сотни тысяч избирателей, проголосовавших за Белозерцева? Нет их

22 марта, 20:23 Действие фиксированных цен на сахар могут продлить на два месяца

22 марта, 19:57 "Социальное самочувствие зависит в полной мере от вас": Макаров поздравил сотрудников ЖКХ

22 марта, 19:37 Муниципал: Глава МО "Аптекарский остров" и экс-глава администрации МО "Ланское" подали документы на праймериз ЕР

22 марта, 19:35 В Мурманской области сошла лавина, под снегом ищут туристов

22 марта, 18:59 Глава штаба Навального в Петербурге намерена выдвинуться в ЗакС по округу Макарова

22 марта, 18:59 МИД Болгарии высылает двух сотрудников посольства РФ

22 марта, 18:58 В Псковской области и Петербурге суды прекратили дела пятерых участников акции 23 января

22 марта, 18:32 Беглов рассказал об организации оздоровительного отдыха на школьных каникулах

22 марта, 18:21 "Космо-зэки путешествуют с планеты на планету": Навальный рассказал о распорядке дня в колонии

22 марта, 17:58 Администрация книжной выставки Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш

22 марта, 17:45 В петербургское отделение "Справедливой России" пожелали вступить 12 членов "За правду"

22 марта, 17:39 Муниципал: Депутат МО "Гражданка": КИО не возьмется за ремонт Конюшенного ведомства раньше 2023 года

22 марта, 17:28 Ростовский учитель, уволенный за участие в протестах в поддержку Навального, собрался в Госдуму

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru