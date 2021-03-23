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9:47

Резник и Вишневский сообщили о попытке взлома их соцсетей

фото ЗакС политика Резник и Вишневский сообщили о попытке взлома их соцсетей

Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский заявили, что неизвестные попытались взломать их аккаунты в соцсетях.

По словам Резника, в ночь на 23 марта была попытка взлома его аккаунтов в Telegram и Instagram, а также аккаунтов его супруги.

"В моём случае это даже не попытка взлома через получение конфиденциальных данных физического лица, а через корпоративный номер Законодательного собрания Санкт-Петербурга", - написал Резник в Telegram-канале.

Депутат также обнаружил, что четырежды за ночь пытались взломать его электронную почту. Резник считает, что "главная цель злоумышленников – получить доступ к моей переписке".

Вишневский, в свою очередь, сообщил о попытке взлома его аккаунта в Telegram. Он тоже предположил, что хакеров интересовала его переписка. Оба депутата решили обратиться с жалобами к оператору "Мегафон".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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