В отделе полиции в Петербурге повесили плакат об "антироссийских структурах" с нацистским рисунком

В 70-м отделе полиции в Петербурге разместили плакат об "антироссийских исследовательских структурах" и их "негативном влиянии" на политическую ситуацию в России, в котором использован пропагандистский рисунок времен нацистской Германии, обратили внимание "Фонтанка.ру" и "Медиазона".

В "информационном листе" управления МВД по Петербургу заявяется, что "зарубежные исследовательские структуры" якобы "фактически являются аналогом разведывательных служб и диверсионных подразделений" и готовят тех, кто "в нужное время смогут стать зачинщиками массовых антиправительственных выступлений, активно участвующих в психо-информационной войне против собственной страны".

На плакате упомянуты несколько организаций, которые, по версии ГУ МВД, "активно развернули свою деятельность" против РФ. Так, в разделе "продвигают русофобию" указаны Институт Кеннана, Chatham House, в разделе "ведущие деструктивную деятельность" - Фонд Сороса, Агентство США по международному развитию, признанные нежелательными организациями в России. Отдельно указан раздел "правозащитные организации", в котором записаны Human Rights Watch, Amnesty International и "Мемориал" (признан НКО-иноагентом на территории России).

В правом нижнем углу плаката размещен рисунок мужской руки, давящей змею. Ниже – подпись: "Беспощадно дави русофобию или она задавит тебя". "Медиазона" заметила, что это – отзеркаленная версия нацистского рисунка 1931 года, которы использовался на афише мероприятия НСДАП. В оригинале на рукаве рубашки была красная повязка со свастикой, а на змее – надписи "марксизм" и "крупный капитал".

"Фонтанка" заметила, что текст плаката скомпилирован с порталов "Руксперт" и "Мужская работа" с некоторыми дополнениями. Также картинка с рукой и призывом "давить русофобию" публиковалась в интернете ранее.