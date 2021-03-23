ОНК: Белозерцев не признает вину и считает себя патриотом

Представители столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили помещенного накануне под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении крупных взяток. Он находится в изоляторе временного содержания на Петровке, у него в камере нет соседей, о чем рассказала в Facebook Марина Литвинович. По ее данным, передачи чиновник пока не получил, тогда как кормят в этом учреждении достаточно скудно.

"Сказал, что виновным себя не признаёт. Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я - патриот", - пишет Литвинович.

Арестант захотел, чтобы в камере у него появились книги - русская классическая литература. К поведению силовиков, сопровождавших и надзирающих за ним, претензий у чиновника нет.

Напомним, что Белозерцеву, победившему на сентябрьских выборах с 78-процентным результатом, вменяют получение различных подарков и взяток на общую сумму 31 млн рублей. При обыске у него в квартире нашли полмиллиарда рублей наличными. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек. Накануне суд тоже их арестовал.

фото: kremlin.ru