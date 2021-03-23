В России зафиксировано 8,4 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге – 812 человек

В России за последние сутки выявлено 8 457 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России выявлено 4 474 610 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 95 818 россиян, 427 летальных исхода добавили в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 812 человек. Сейчас, по данным штаба, в городе болеют 37 500 человек, с марта 2020 года зафиксировано 388 657 случаев заражения. Число умерших от коронавируса петербуржцев возросло на 42, до 11 994.

В Москве, где заболевших больше всего, зафиксировано 1 042 новых случаев (64 049 человек проходят лечение). В Подмосковье – 513 (35 516 болеют сейчас).