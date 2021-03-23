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11:29

В Петербурге задержали белорусского активиста, противника режима Лукашенко

фото ЗакС политика В Петербурге задержали белорусского активиста, противника режима Лукашенко

Регулярного участника петербургских акций солидарности с протестующими белорусами, Владимира Драгуна, утром 23 марта задержали и увезли с собой правоохранители, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на другого представителя белорусского землячества, Артура Грунтова. Полицейские пришли к активисту домой.

"Они сказали, что повезут его в отдел на Васильевском острове. Позже Владимир написал, что его уже час катают непонятно где. После этого связь с ним прекратилась", 

Причина задержания двоим белорусам оказалась непонятной. Кроме того, по словам собеседника издания, 23 марта силовики пришли к еще одной их соотечественнице в Петербурге, но чем это закончилось, пока неизвестно.

Напомним, что летом и осенью петербуржцы синхронизировали свои протесты против режима Александра Лукашенко с наиболее массовыми минскими выступлениями на выходных. Полиция на этих акциях возле посольства, иногда превращавшихся в короткие прогулки с бело-красно-белыми флагами, вела себя по-разному. Поддерживали белорусов и одиночными пикетами возле Гостиного двора.

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