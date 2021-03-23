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11:49

Татьяна Фельгенгауэр обжаловала в ЕСПЧ штраф за пикет в поддержку Азара

фото ЗакС политика Татьяна Фельгенгауэр обжаловала в ЕСПЧ штраф за пикет в поддержку Азара

Заместитель главного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр обжаловала в Европейском суде по правам человека штраф, выписанный ей за пикет в поддержку спецкора "Новой газеты" Ильи Азара, передают "Открытые медиа".

В жалобе заявлено, что в отношении Фельгенгауэр были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека: права на свободу и личную неприкосновенность, права на свободу выражения мнений, права на свободу собраний и на справедливое судебное разбирательство.

В июле 2020 года суд оштрафовал Фельгенгауэр на 18 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара: тот, в свою очередь, был в мае арестован за пикет в поддержку основателя  проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тогда же вместе с Фельгенгауэр были оштрафованы ведущий "Эха Москвы" Александр Плющев и гларед "Медиазоны" Сергей Смирнов.

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