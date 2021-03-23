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12:22

"Темпы неудовлетворительные": РКН недоволен скоростью удаления запрещенной информации в Twitter  

фото ЗакС политика "Темпы неудовлетворительные": РКН недоволен скоростью удаления запрещенной информации в Twitter  

После замедления трафика в России Twitter начал удалять посты по требованию Роскомнадзора, но делает недостаточно быстрыми темпами, заявили в РКН.

По словам представителей регулятора, спустя две недели после замедления скорости доступа соцсеть удалила лишь треть контента, признанного в РФ запрещенным: с  детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков. Темпы удаления в РКН назвали неудовлетворительными, заметив, что все еще появляются новые подобные публикации.

"Сожалеем, что лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по её удалению", - заявили в РКН.

В регуляторе добавили, что Twitter мог бы удалить этот контент значительно раньше, "что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета".

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. В РКН заявляли, что готовы к диалогу с сервисом, но не получали от его представителей ответов на запросы. Также в Роскомнадзоре заявили, что Twitter может оказаться заблокирован, если за месяц не удалит запрещенный контент по требованию регулятора.

После этого неожиданно перестали открываться сайты ряда госорганов, в том числе Кремля, правительства, министерств, Следкома, Госдумы и Совета Федерации. В РКН и Минцифры отрицали, что это связано с замедлением доступа к Twitter.

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