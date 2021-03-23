Расселенное сталинское здание у Светлановской площади ждет капремонт

Заброшенному зданию в Выборгском районе, на Зеленогорской, 3, выполненному в "сталинском" архитектурном стиле, предстоит капитальный ремонт, о чем пишет строительное издание "Канонер". Работы, намеченные на середину года, заказала компания-девелопер Hansa Group.

"Планируется восстановить архитектуру фасадов здания, создать лаконичный дизайн входных групп и лестничных маршей, сохранить на участке взрослые деревья", - рассказал генеральный директор ОАО "Ханса строй" Алексей Николаев.

При этом не уточняется, в каком качестве будут использовать дом.

Здание в шаговой доступности от Светлановской площади появилось на своем месте в 1955 году, и в советское время в нем селили строительных рабочих. В течение нескольких последних лет по причине аварийности оно пустует. Перед Новым годом сооружение приобрела компания "Аура".