Дело Соболь о проникновении в жилище вернули в мировой суд на новое рассмотрение

Перовский суд Москвы направил дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан НКО-иноагентом на территории России) Любови Соболь о проникновении в жилище в мировой суд для нового рассмотрения, передает ТАСС.

Адвокат Соболь Владимир Воронин пояснил, что мировой суд допустил техническую ошибку. Расследование велось по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия), а мировой суд назначил рассмотрение по ч. 1. Первая часть предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ, а вторая – до двух лет лишения свободы. Прокурор подал жалобу, и Перовский суд ее удовлетворил, отправив дело на новое рассмотрение в ином составе. Дата нового рассмотрения пока неизвестна.

Напомним, дело в отношении Соболь завели после того, как в декабре 2020 года она приехала к дому Константина Кудрявцева, предположительного сотрудника ФСБ, имя которого фигурировало в расследовании об отравлении политика в августе 2020 года. За некоторое время до этого соратиники Алексея Навального опубликовал запись разговора политика с Кудрявцевым, из которого следовало, что оппозиционера пытались отравить, нанеся ему отравляющее вещество на нижнее белье.

По версии следствия, Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон".