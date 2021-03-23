Градозащитники добиваются сохранения комплекса советских зданий на Большой Охте

Градозащитники из ВООПИиК борются с намерением снести комплекс построек, расположенных в квартале, который ограничен улицами Комарова, Пугачева и проспектом Металлистов. В январе право сноса ценных, с их точки зрения, зданий получила от городских чиновников строительная компания "РСТИ на Пугачёва". Закон защищает на этом участке Большой Охты только дореволюционные дома, однако противники сноса напоминают, что в других районах под охрану попадают здания, построенные до 1957 года. Больше всего беспокоит активистов здания производственного корпуса ЦПРП "Ленэнерго" (1951) и в особенности Школы фабрично-заводского ученичества "Ленэнерго" (1933).

"Здесь мы имеем дело с ярким образцом конструктивизма с элементами стиля ар-деко в виде декоративного убранства фасада. <...> Здание является выдающимся памятником ленинградской архитектуры 1930-х годов. Школа сыграла значимую роль в градостроительном развитии Большой Охты, а ее выпускники и учащиеся внесли существенный вклад в дело героической обороны Ленинграда в годы блокады", - считает одна из противниц сноса, член совета по сохранению культурного наследия при петербургском правительстве Маргарита Штиглиц, подчеркивая, что здание школы хорошо для своих лет сохранилось.

Вместе с единомышленниками Штиглиц призывает КГИОП наделить оба здания статусом памятников культурно-исторического наследия.