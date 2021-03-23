В Смольном прокомментировали гибель девочки под лавиной в Хибинах

Группой петербургских туристов, которая попала под лавину в горах в Мурманской области накануне, руководил опытный инструктор из дома детского творчества Приморского района, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Смольного по образованию. Несмотря на это, спасти одного из тринадцати детей в конечном счете не удалось.

"Поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС по месту совершения похода. Маршрутный лист был выдан, все участники застрахованы, прошли инструктажи по технике безопасности", - рассказали в комитете.

Собеседник агентства подчеркнул, что именно инструктор обратился в МЧС и организовал поиск 12-летней школьницы, жизнь которой прервалась ранним утром 23 марта. Первую помощь, пока до места происшествия (подножье горы Маннепахк) добирались медики, педагоги оказывали ей в течение нескольких часов.

Отметим, что СК возбудил уголовное дело по ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).