18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:16

"МВД выполнило внутренние процедуры": Песков - об инциденте с Маргаритой Юдиной

фото ЗакС политика "МВД выполнило внутренние процедуры": Песков - об инциденте с Маргаритой Юдиной

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уклонился от развернутых оценок действий полицейского руководства, которое не смогло выяснить, кто именно из сотрудников пнул ногой в живот петербурженку Маргариту Юдину на акции протеста 23 января. Такого рода комментарии он делегировал непосредственно силовикам.

"Это единичные инциденты, и, собственно, МВД выполнило внутренние процедуры", - добавил чиновник, которого цитирует "Интерфакс".

Что же касается работы деятельности ведомства в целом, то, по словам Пескова, президент Владимир Путин дал ей "исчерпывающую оценку" на недавней коллегии МВД.

Напомним, что Маргарита Юдина после удара от полицейского получила травмы и, поправившись, при помощи адвокатов стала добиваться справедливости. Полицейские ограничились личными извинениями перед ней. Реплика "забрало запотело" в качестве извинения стала мемом.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:31 Участнику акции "Свободу Навальному" в Петербурге назначили 2 года условно

22 марта, 18:58 В Псковской области и Петербурге суды прекратили дела пятерых участников акции 23 января

22 марта, 12:59 МВД не может установить личность силовика "Коли", пнувшего Маргариту Юдину на акции 23 января

22 марта, 10:25 Координатор курганского штаба Навального вышел из спецприёмника после 60 суток ареста

21 марта, 14:46 Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста, посетив службу в церкви

20 марта, 13:52 Главу штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест по "дадинской" статье

20 марта, 10:31 Суд запретил определенные действия фигуранту нового дела о нападении на силовика на акции 23 января

19 марта, 19:45 Суд оставил фигурантов "санитарного дела" под домашним арестом до середины июня

19 марта, 18:53 Участника акции 23 января в Москве приговорили к двум годам колонии по делу о нападении на росгвардейца

19 марта, 9:11 На главу штаба Навального в Хабаровске завели дело по "дадинской" статье: у активистов прошли обыски


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:52 СК признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

16:46 Фотографа Дмитрия Маркова оштрафовали за акцию в поддержку Навального у Мосгорсуда

16:31 Участнику акции "Свободу Навальному" в Петербурге назначили 2 года условно

16:30 ЗакС Петербурга запасается сувенирными подстаканниками

16:21 "Это наш Юго-Западный рубеж": Тихонова пойдет в Думу от округа 212

16:05 Суд в Пскове приостановил решение Минюста о включении Савицкой в реестр СМИ-иноагентов

15:30 Госдума приняла обнуление президентских сроков Путина во втором чтении

15:09 КСП приступила к проверке "Теплосети Санкт-Петербурга"

14:56 Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения в деятельности "Роскосмоса"

14:20 Команда Навального назвала условие для проведения нового митинга

14:16 "МВД выполнило внутренние процедуры": Песков - об инциденте с Маргаритой Юдиной

13:56 Из-за прорыва трубы в центре Петербурга забил фонтан кипятка высотой с дом

13:55 Эсеры хотят госрегулирования цен на автомобильное и авиационное топливо

13:26 В Смольном прокомментировали гибель девочки под лавиной в Хибинах

13:17 "Ему это не нравится": Песков объяснил желание Путина не прививаться от коронавируса публично

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru