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15:09

КСП приступила к проверке "Теплосети Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика КСП приступила к проверке "Теплосети Санкт-Петербурга"

Контрольно-счетная палата объявила о начале выборочной проверки АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Инспекторов под руководством аудитора Егора Бушева интересует, как компания использует средства, выделенные из бюджета Петербурга.

Специалисты в ходе проверки оценят эффективность и законность использования денег, выделенных из бюджета в 2019-2021 годах в рамках госпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в Санкт-Петербурге". В 2019 году "Теплосеть" получила 1,5 млрд рублей на реконструкцию трубопроводов, в 2020-м – 3 млрд.

Также КСП проверит комитеты имущественных отношений и по энергетике. Инспекторов интересует, в том числе, законность и эффективность использования акций компании. КИО владеет 12,5% акций "Теплосети". Еще 21,8% акций – у ГУП "Топливно-энергетический комплекс", 65,5% - у ПАО "ТГК-1". Проверка завершится 14 мая.

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