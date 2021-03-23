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16:05

Суд в Пскове приостановил решение Минюста о включении Савицкой в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Суд в Пскове приостановил решение Минюста о включении Савицкой в реестр СМИ-иноагентов

Псковский горсуд приостановил действие распоряжения Минюста о включении журналистки Людмилы Савицкой в реестр СМИ-иноагентов*, сообщил в Telegram-канале руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Суд удовлетворил ходатайство Савицкой о принятии мер предварительной защиты. Сторона защиты просила приостановить действие распоряжения Минюста до тех пор, пока не вступит в силу решение суда по ее иску, в котором журналистка требует признать ее включение в реестр незаконным.

Решение псковского суда "должно быть приведено в исполнение немедленно". Чиков отметил, что до тех пор Савицкая может не исполнять обязанности по маркировке своих постов.

Савицкая была одной из первых граждан, внесенных в реестр СМИ-иноагентов в конце 2020 года. Кроме нее, в перечень попали журналист издания "7х7" Сергей Маркелов**, правозащитник Лев Пономарев**, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин** и активиста Дарья Апахончич**. Трое последних также обжаловали решение Минюста в судах.

*Признана СМИ-иноагентом в России

** Признаны СМИ-иноагентами в России

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