"Это наш Юго-Западный рубеж": Тихонова пойдет в Думу от округа 212

Депутат петербургского парламента Надежда Тихонова заручилась поддержкой однопартийцев из "Справедливой России - За правду" и выдвинется на выборы в Государственную думу от 212 одномандатного округа, охватывающего Юго-Запад. На его территории расположены все муниципалитеты, входящие в состав Красносельского и Петродворцового районов, а также МО "Дачное" и МО "Ульянка" (Кировский район).

"Сегодня это наш Юго-Западный рубеж, где мы будем не только держать оборону, но и идти в наступление. Настроена на победу. Пора заканчивать с монополией партии власти!", - заявила Тихонова.

Накануне местным жителям стали раздавать агитационную продукцию, посвящающую в достижения Тихоновой как регионального депутата. Справедливороссы обращают внимание на то, что в феврале они "усилились" на этой территории, открыв еще один Центр защиты прав граждан, расположившийся в границах МО "Южно-Приморский".

Надежда Тихонова до своего избрания в Законодательное собрание в 2016 году работала муниципальным депутатом в совете МО "Полюстрово". На губернаторских выборах 2019 года справедливоросс заняла второе место, набрав 16,84% голосов.

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