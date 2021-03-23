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16:30

ЗакС Петербурга запасается сувенирными подстаканниками

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга запасается сувенирными подстаканниками

Законодательное собрание Петербурга опубликовало извещение о закупке сувенирной продукции. Максимальная цена контракта - 418,5 тысяч рублей

На этот раз в качестве презентов для протокольных мероприятий приобретаются подарочные наборы для чая. В комплект входят подстаканник, ложка и стакан. Все это должно быть упаковано в подарочную коробку, на крышке которой изображен Мариинский дворец. Таких наборов требуется 200 штук. Каждый сувенир оценивается в техническом задании в 2092 рубля. 

В 2020 году ЗакС покупал похожие 300 наборов, но тогда в них включалось по два подстаканника. Тогда контракт с парламентом на 900 тысяч рублей заключило ООО "Чиллада".  

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