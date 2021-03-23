Участнику акции "Свободу Навальному" в Петербурге назначили 2 года условно

Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник, 23 марта, приговорил к двум годам условного срока инженера-геодезиста и отца семерых детей Андрея Ломова, задержанного после акции в поддержку Алексея Навального 23 января, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Ломова должны освободить в зале суда. В ближайшие две недели, до вступления приговора в силу, он будет находиться под подпиской о невыезде.

Ломова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти). Дело рассматривалось в особом порядке. Суд установил, что во время несанкционированного протестного шествия по Невскому проспекту он несколько раз толкнул двух омоновцев, стоявших в оцеплении. В заключении суда говорится, что своими действиями петербуржец дискредитировал авторитет власти в глазах общественности.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись этого инцидента. На ней видно, что колонна протестующих уперлась в кордон силовиков в районе Казанского собора. Оказавшийся в первом ряду Ломов сначала уворачивался от дубинок омоновцев, после чего люди из толпы толкнули его на стоявшее впереди оцепление.

Подсудимый полностью признал вину и попросил рассматривать его дело особым порядком. Он рассказал, что хоть и толкал правоохранителей, но акцентированных ударов не наносил и умысла принести физическую боль не имел.

- Поддался общему настроению и по глупости совершил данные деяния. Приношу свои извинения сотрудникам. Сам себя виню за данные действия, - сказал Ломов в последнем слове.

Он добавил, что в первую очередь от случившегося пострадала его семья. На иждивении Ломова находилось семь несовершеннолетних детей.

Пострадавшие омоновцы на заседание не явились и попросили рассматривать дело без них. Один из силовиков просил наказать Ломова строго, другой - не строго.

Гособвинитель Татьяна Сизых требовала назначить три года колонии-поселения. Она обратила внимание суда на тяжесть статьи и то, что ранее подсудимый привлекался к административной ответственности. Адвокат Светлана Ратникова просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков