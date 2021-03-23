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16:46

Фотографа Дмитрия Маркова оштрафовали за акцию в поддержку Навального у Мосгорсуда

фото ЗакС политика Фотографа Дмитрия Маркова оштрафовали за акцию в поддержку Навального у Мосгорсуда

Известный фотограф Дмитрий Марков получил 20-тысячный штраф за участие в акции у стен Мосгорсуда 2 февраля, передает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. В тот день суд заменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный.

В столичном отделе полиции, где на фотографа составляли протокол 2 февраля, Марков сделал широко растиражированный снимок, на которой силовик сидит под портретом президента с полностью закрытым маской лицом (за исключением прорезей для глаз). Снимок вскоре удалось продать с аукциона за 2 млн рублей. Деньги пошли на помощь правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".

Сторона защиты Маркова намерена подавать апелляцию на штраф, вынесенный по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

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