Бизнесмена Шпигеля арестовали по делу о взятке губернатору Пензенской области

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главу группу компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по обвинению в даче взятки в особо крупном размере губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, передает "Интерфакс".

Под стражей Шпигель останется до 20 мая. Сторона защиты просила не отправлять его в СИЗО из-за проблем со здоровьем. Адвокат сообщал, что Шпигель не способен самостоятельно передвигаться, у него затруднено дыхание, ему неоднократно вызывали скорую помощь. К тому же бизнесмен страдает рядом хронических заболеваний, в том числе коллапсом сердечной деятельности.

Накануне суд до того же срока арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По версии следствия, Белозерцев получил от Шпигеля автомобиль Mercedes Benz V 250d, элитные часы Breguet за 5,7 млн рублей и 20 млн рублей за помощь компании "Фармация". Белозерцева задержали 21 марта. Всего в рамках коррупционного дела в структуре региональной власти под следствием оказались шесть человек.