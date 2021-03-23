Петербургские студенты-медики, помогавшие в борьбе с COVID-19, вернулись в вузы

Снижающаяся эпидемиологическая динамика в Петербурге позволила чиновникам отказаться от помощи со стороны студентов и преподавателей медицинских вузов, передает пресс-служба Смольного. Они продолжили заниматься очным обучением, о чем губернатор Александр Беглов рассказал в режиме видеоконференции профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.

То, что пандемия в городе идет на спад, подтверждается цифрами, которые привел Беглов. Например, за прошедшую неделю официальная заболеваемость снизилась на 5%. Кроме того, губернатор обратил внимание на тот факт, что ситуация позволила по сравнению с самыми тяжелыми неделями пандемии снизить число коронавирусных коек вдвое (их осталось 6248 вместо 12538). На сегодняшний день коечный фонд свободен больше чем на четверть.

Накануне было зафиксировано 865 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как сегодня, 23 марта, этот показатель составил уже 812.

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