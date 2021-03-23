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17:59

Цивилев решил помочь жильцам, платящим за содержание отсутствующих лифтов

фото ЗакС политика Цивилев решил помочь жильцам, платящим за содержание отсутствующих лифтов

Петербургский депутат-единоросс Алексей Цивилев занялся проблемой, относящейся к сфере ЖКХ: он находит несправедливым взимание платы за обслуживание лифтов с жителей тех домов, где лифтов не имеется. Такая коллизия коснулась тех домов, где не успели провели общего собрания собственников, посвященного проблеме. 

"Считаю неправильным, когда жителей не предупредили о готовящихся изменениях и не дали им времени на проведение собраний для принятия решений о порядке оплаты за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования в доме. Такие решения не могут приниматься без публичных обсуждений и анализа имеющейся практики", - подчеркнул политик.

Помимо обращения по этому поводу в прокуратуру Цивилев предлагает видоизменить существующий порядок оплаты услуг ЖКХ. Если граждан поставили перед фактом оплаты несуществующих услуг, рассудил он, то следовало бы эти деньги зачислять как аванс в счет оплаты за другие услуги по содержанию домов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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