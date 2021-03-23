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18:54

Минкульт отказался искать нарушения в выставке Васильевой в Академии художеств

фото ЗакС политика Минкульт отказался искать нарушения в выставке Васильевой в Академии художеств

Министерство культуры не может искать нарушения в организации выставки экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, это компетенция правоохранительных органов, говорится в ответе замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкульта Натальи Чечель.

Ответ Чечель опубликовал в Facebook педагог мастерской церковно-исторической живописи в Академии художеств Дмитрий Селиванов, который выступал против выставки Васильевой. В Минкульте подчеркнули, что органы госвласти как правило не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры. Исключение может быть сделано, есть творческая деятельность "ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии".

"Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом и лишь в случае нарушения законодательства. Соответствующие полномочия относятся к компетенции правоохранительных органов", - указали в Минкульте.

Выставка Васильевой открылась в музее Академии художеств 16 марта. Студенты, преподаватели и ректор академии Семен Михайловский резко раскритиковали экспозицию. Михайловский заявил, что выступает против "подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции", и сравнил ситуацию с рассказом о коне, которого ввел в сенат римский император Калигула. Сотрудники и учащиеся академии во время открытия выставки вышли в пикеты с портретами известных художников.

Евгения Васильева в мае 2015 года была приговорена к пяти годам колонии общего режима за мошенничество: следствие считало, что сообщники с ней во главе через структуры "Оборонсервиса" и ряд частных фирм продавали объекты Минобороны по заниженным ценам. В августе того же 2015 года суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.

фото: Константин Леньков

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