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19:07

По делу о крупной взятке задержали петербургского таможенника

фото ЗакС политика По делу о крупной взятке задержали петербургского таможенника

Сотрудники ФСБ сегодня, 23 марта, задержали начальника поста Балтийской таможни "Лесной порт" на Вольном острове, о чем сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Он проходит по делу о получении взятки в размере 881,7 тысяч рублей. За эти деньги, по версии следствия, фигурант дела, имя которого не называется, готов был помочь бизнесменам обойти пограничный контроль и беспрепятственно вывезти товары из РФ. Сумму ему передали при задержании.

Как сообщает ТАСС, с января таможенник получил на руки еще около 900 тысяч рублей за подобные услуги. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы по статье 290 УК РФ и штраф, превышающий сумму взятки в 60 раз.

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