Защитники Охтинского мыса опубликовали видеообращение к Путину

Градозащитники и муниципальные депутаты, добивающиеся создания на Охтинском мысе археологического музея-заповедника и выступающие против планов "Газпрома" построить на этом участке деловой центр, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. В своем выступлении они напомнили об уникальных находках в виде средневековых крепостей, раскопанных на этом месте в 2000-х годах, о более 6 тысячах подписей горожан, собранных в поддержку идеи создания заповедника, и о том, что КГИОП взял под охрану только 15% территории. При этом крепости XIV века не попали под государственную охрану.

"У нас вызывает беспокойство, что решение по столь важному для всего Петербурга вопросу обсуждается кулуарно и без должного освещения. Решается судьба памятника федерального значения, но ничего не сообщается о создании рабочей группы, ее составе и деятельности", - говорится в обращении.

Активисты опасаются, что в случае, если будущий музей совместят с планами "Газпрома", то памятники будут безвозвратно разрушены. Спикеры в видеоролике ожидают максимальной огласки ситуации и привлечения к экспертному совету и рабочей группы как минимум руководителя раскопок Федора Сорокина.

Напомним, что президент Владимир Путин нынешней зимой поддержал идею создания заповедника и даже подписал распоряжение о проработке его концепции. До письменного поручения Путина губернатор Александр Беглов ссылался на юридическую невозможность договориться с "Газпромом" и застолбить всю территорию раскопок за городом. 9 февраля концепцию передали в Минкульт.