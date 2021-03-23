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20:16

В Юкках может появиться этнопарк для туристов

фото ЗакС политика В Юкках может появиться этнопарк для туристов

Большинство членов градостроительного совета Ленобласти проголосовали за проект создания этнопарка для туризма и отдыха в деревне Медный завод (Юкковское сельское поселение Всеволожского района). Речь идет о благоустройстве территории площадью 156 га, передает пресс-служба регионального правительства. Предполагается, что парк поделят на культурно-досуговую, рекреационную и сервисную части. На территории последней смогут проживать гости этих мест. Одним из аргументов в пользу создания объекта стали демографические расчеты, по которым население деревни должно многократно увеличиться к 2040 году.

"Эта территория является точкой притяжения отдыхающих из Петербурга и Ленинградской области, каждое лето на берегах озер отдыхают люди, и мы получаем много сообщений о последствиях этого отдыха. Создание организованного парка позволит сохранить и качественно обустроить эту территорию", - считает зампред правительства Михаил Москвин.

На том же заседании градсовет не поддержал строительство многоэтажек в Буграх - прежде всего, по причине неподготовленности района к притоку новых жителей, нехватки требующейся для этого социальной инфраструктуры.

фото: lenobl.ru

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