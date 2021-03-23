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20:16

До конца года в Петербурге установят 157 остановок общественного транспорта

фото ЗакС политика До конца года в Петербурге установят 157 остановок общественного транспорта

ГКУ "Центр комплексного благоустройства" 23 марта опубликовало извещения о двух закупках на изготовление и установку павильонов остановок общественного транспорта во всех районах Петербурга на общую сумму почти в 76 млн рублей.

Всего в 18 районах города планируется установить 157 павильонов трёх типов. Больше всего новых остановок появится в Выборгском и Приморском районах. Там установят 24 и 21 павильонов соответственно. Меньше всего повезёт жителям Кронштадтского района — там обновят лишь две остановки. Средняя стоимость одной конструкции составляет, согласно техническому заданию закупки, от 444 до 517 тысяч рублей. Монтаж новых объектов должен быть выполнен не позднее 30 ноября 2021 года.

Из технического задания следует, что это будут конструкции из алюминия со стеклянными перегородками и деревянными скамейками. В закупе отдельно отмечено, что на павильонах не предполагается размещение рекламы или других информационных стендов.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 31 марта 2021 года.

В 2020 году ГКУ "ЦКБ" проводил четыре закупки на поставку и монтаж павильонов ожидания общественного транспорта.  Все четыре контракта на общую сумму 78,5 млн рублей получило ООО "Фавор-Гарант".

Константин Леньков

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