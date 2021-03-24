Правительство Пензенской области самораспустилось после отставки Белозерцева

Правительство Пензенской области решило уйти в отставку после того, как днём ранее Владимир Путин упразднил арестованного регионального главу Ивана Белозерцева с должности, делится "Интерфакс".

Президент уволил Белозерцева в связи с утратой доверия. Сейчас экс-губернатор находится в СИЗО в Москве, где пробудет до 20 мая.

Участникам коррупционного уголовного дела, одним из которых и является Белозерцев, предъявили обвинения в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК), её получении (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).

По версии следствия, Белозерцев получил от ряда бизнесменов автомобиль Mercedes Benz V 250d, элитные часы Breguet за 5,7 млн рублей и 20 млн рублей за помощь двум компаниям. Управленца задержали 21 марта.