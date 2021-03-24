Пиотровский рассказал, где в Петербурге появится третья фан-зона Евро-2021

Новая фан-зона будущего Чемпионата Европы по футболу, несколько матчей которого пройдут в Петербурге, появится у метро "Спортивная", известил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Место для просмотра турнира разместится у дворца спорта "Юбилейный": там же общественное пространство было организовано и во время Чемпионата мира в 2018 году.

Добавим также, ранее стало известно, что в главной петербургской фан-зоне на Дворцовой площади не будут продавать алкогольную продукцию в ходе Евро-2021.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. По последним данным, подавляющее число обладателей петербургских билетов на турнир не стали их сдавать из-за переноса чемпионата.