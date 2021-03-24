ЗакС снова отказался рассматривать инициативы Анохина, посчитав их "сырыми"

Петербургский парламент отказался включать в повестку заседания 24 марта шесть законодательных инициатив единоросса Андрея Анохина.

Среди них - законопроект, запрещающий всем депутатам кроме спикера ЗакСа летать бизнес-классом. Кроме того, Анохин внёс с голоса проект постановление о кредитной амнистии для россиян, а также несколько инициатив, ужесточающих миграционную политику.

- Сформированы силы, которые не подчиняются законам Российской Федерации и говорят на иностранном языке, - прокомментировал инициатор.

Свое выступление он закончил словами "78 говори".

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок попросил коллег учесть, что внесённые Анохиным документы "сырые".

- Мы будем бледно выглядеть перед федеральной властью, - добавил депутат.

По словам Четырбока, есть рекомендации профильных комиссий ЗакСа "исправить юридические ляпы и глупости", допущенные в этих документах.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал коллег помочь Анохину сделать это. Он заявил, что тот вносит свои инициативы "демонстративно".

Большинство депутатов не стали голосовать "за" включение вопросов в проект повестки.

Напомним, Анохин пытается с голоса внести свои инициативы уже несколько месяцев.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.